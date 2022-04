Primavera, la Sampdoria travolge il Milan. Colpo salvezza del Verona

TORINO - Vince e convince la Sampdoria che batte il Milan a domicilio 4-1. I blucerchiati trascinati dalla doppietta di Di Stefano e dai gol di Malagrida e Conti travolgono i rossoneri di Giunti e volano a quota 44 punti in classifica a (-3) dalla zona play-off. Male il Milan (in rete Nasti), che con questo ko è tagliato fuori dal discorso play-off. Nell'altro incontro il Sassuolo viene superato in casa dal Verona (2-0). Per i veneti, in rete con Rodriguez e Pierobon è un colpo importante per la salvezza. I tre punti consentono infatti di allungare a (+3) sulla zona play-out.