Primavera, Bologna-Torino 1-0. Rocchi nella ripresa manda ko i granata

BOLOGNA - Terza sconfitta consecutiva per il Torino . Al Bologna basta un gol di Rocchi nella ripresa per portare a casa i tre punti. Granata ottavi a quota 40, rossoblù undicesimi a 39 punti.

La partita

Prima occasione Torino. Arnofoli mette una pezza su Zanetti, poi Garbett spedisce alto il pallone da ottima posizione. Poco dopo Pagani mette un cross sulla testa di uno Zanetti liberissimo, il portiere di casa su tuffa ed evita che la zuccata termini in rete, si resta in parità. Il Toro prova a creare gioco ma senza trovare il varco giusto. Bologna attento nel difendersi. Termina a reti bianche la prima frazione.

Secondo tempo

Al 59' Urbanski a un passo dal gol. Conclusione ad incrociare a lato di poco, Toro graziato. Il gol del Bologna arriva al 66' per mano di Rocchi che lascia partire un diagonale che bacia il palo e passa sotto le gambe di Anton in maniera letale, grande verticalizzazione d'esterno di Pagliuca che vale l'assist dell'1-0. All' 80' traversa di Wallius. Punizione letale dell'esterno rossoblù che lascia immobile Milan, la trasversale tiene aperto il match. Poco dopo è ancora bravo Milan a negare il raddoppio a Paananen dopo una punizione affilata del finlandese. Al 90' Edera prova a trafiggere Bagnolini sul primo palo con il mancino, tiro senza successo. Termina dunque la gara, Bologna batte Torino 1-0.