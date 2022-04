Milan Primavera ko: il Pescara già retrocesso vince 3-1

PESCARA - Il Milan Primavera perde in casa del Pescara che, già retrocesso, batte i rossoneri 3-1 in virtù delle marcature di Mehic (doppietta) e Napoletano Momentaneo 1-1 di Foglio , punteggio sul quale El Hilali colpisce un legno. Nella ripresa, prima del tris locale, rosso a Nsiala. Restano 30 i punti del Milan che deve guardarsi alle spalle per evitare il rischio play out.

Pescara-Milan 3-1

Pronti-via e al 1' il Pescara è già in vantaggio grazie a Mehic che interviene con il giusto tempismo su un cross tagliato e lo corregge in fondo alla rete, 1-0. Pescara pericoloso al 10' con Amore, bravo Pseftis a neutralizzare. Al 22' il pari del Milan: Coubis mette in area dove El Hilali fa sponda per Foglio che insacca di potenza, 1-1. Alla mezzora i rossoneri sfiorano il vantaggio: Traore da punizione per El Hilali, conclusione morbida che impatta sul palo. Ma al 45' il Pescara torna avanti con Mehic che in ripartenza, sfruttando un errore difensivo rossonero, batte Pseftis, 2-1. Nella ripresa, il Pescara sifiora la terza marcatura con Blanuta, poi i rossoneri restano in 10 al 19' per il rosso al neoentrato Nsiala (fallo su Blanuta) e il Pescara trova la terza rete al 20' con Napoletano, sugli sviluppi di un calcio di punizione.