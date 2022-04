Diretta Juve-Benfica (Youth League) ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

NYON (Francia) - A caccia di un posto nella storia. Mai i giovani bianconeri erano arrivati fino a questo punto della Youth League e adesso la Juve di Bonatti sogna di alzare il più importante trofeo a livello giovanile: "Dovremo scendere in campo sereni e, al contempo, coraggiosi - le parole alla vigilia del tecnico, l'artefice dalla panchina di questa cavalcata -, esprimendo semplicemente quello che sappiamo di poter fare. Dobbiamo avere la voglia di farlo, perché questo è un contesto gratificante, per la società e per noi e perché è il culmine di un bellissimo percorso. Il Benfica è una squadra forte, sono molto abili in transizione e sarà dura affrontarli, ma ci siamo meritati di essere qui. Penso soprattutto all'impresa fatta in Olanda negli ottavi: volevamo fortemente passare il turno e ce lo siamo meritato. Ma tutta la competizione è stata un crescendo". Nelle Final Four al Colovray Sports Centre di Nyon, il quartier generale dell'Uefa, l'avventura inizia in semifinale con il Benfica e in caso di passaggio del turno ci sarà poi una tra Atletico Madrid e Salisburgo (che si affronteranno oggi alle 18).