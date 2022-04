Primavera, colpo di coda del Napoli con Iaccarino: Fiorentina stesa 3-2

NAPOLI - Dopo il colpo al Tre Fontane contro la Roma , la Primavera del Napoli piega tra le mura amiche anche la Fiorentina (3-2), al termine di un match combatutto, ricco di emozioni e colpi di scena. Ci ha pensato Iaccarino su rigore proprio sul gong del recupero, a dare il successo agli azzurri, che erano andati sul doppio vantaggio, prima di essere rimontati. Tre punti importantissimi per i partenopei in ottica salvezza quindi, che consentono di toccare quota 39. Resta amaro in bocca alla Viola, comunque sempre in corsa per un piazzamento play-off.

La partita

Il Napoli passa subito in vantaggio al 12' con Ambrosino. La Fiorentina però risponde, facendosi viva in area con Bianco, ma quest'ultimo viene fermato. I viola insistono e al minuto 21 sono pericolosi con Toci che stoppa e calcia, ma la conclusione è alta. I toscani sono piu' propositivi, creano situazioni di pericolo, ma non riescono a sfondare la difesa azzurra. E così al 37' il Napoli raddoppia: Andonov respinge un gran tiro di Cioffi, recupera Ambrosino che serve Vergara che va al tiro: la conclusione del centrocampista azzurro sbatte sul volto di Biagetti e s'insacca in rete per il 2-0. Le emozioni non sono finite però , perchè al 44' Toci di testa accorcia le distanze e rimette in partita la Fiorentina. Ripresa: al 2' Capasso pareggia i conti, con un piattone di prima intenzione. Il Napoli accusa il colpo e Toci in rovesciata sfiora il tris in rovesciata. Al 22' l'azzurro Vergara pesca D'Agostino che però sciupa da ottima posizione. Il Napoli non si arrende e si fa ancora pericoloso con Vergara, ma Frison è attento e gli chiude la strada. Quando il pari sembra indirizzarsi, a trenta secondi dalla fine il Napoli conquista un rigore dopo una ingenuità di Kaloyde che stende Vergara in area. Dal dischetto Iaccarino è freddissimo e trasforma, per il 3-2 finale.