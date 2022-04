Primavera, il Sassuolo spazza via l'Empoli e torna a correre: 3-0

SASSUOLO - Dopo due sconfitte di fila, la Primavera del Sassuolo torna a vincere, piegando al Ricci l' Empoli per (3-0). Un risultato importante per i neroverdi, che con i tre punti si portano all'ottavo posto, tornando a respirare un pò di ossigeno. Rimane invece poco sopra la zona pericolosa dei play-out (+2) l' Empoli , che venerdì, dovrà superare il Milan , in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto. Per la cronaca, le reti neroverdi sono state firmate da Oddei , Forchignone e Leone .

La partita

Primi dieci minuti di grande intensità al Ricci, con le due squadre che però non riescono a costruire azioni da gol. Poi al 14' ecco l'Empoli: azione insistita di Baldanzi in area, il trequartista appoggia palla ad un compagno che crossa al centro, con Lozza che colpisce di testa, ma spedisce fuori. Risponde il Sassuolo con Zalli, che sugli sviluppi di un corner, colpisce la traversa dopo aver deviato la sfera da pochi passi. Al 21' grande ripartenza neroverde guidata da Paz che serve Samele, l’attaccante, si porta la palla sul sinistro, ma la conclusione viene murata dalla difesa empolese. Il Sassuolo prova ad alzare il baricentro, ma non sfonda, l'Empoli dal canto suo, ci prova nel finale di frazione con Baldanzi, ma il diagonale mancino finisce largo. Ripresa: l'Empoli fa subito la voce grossa con Rizza e Degli Innocenti, ma un grande Zacchi gli sbarra la strada con due ottimi interventi. Così all'8' il Sassuolo passa: lancio dalla difesa per Oddei, che supera un avversario in velocita, rientra sul sinistro e trafigge Bagnolini. Al 23' clamorosa occasione Empoli: cross di Renzi sul secondo palo dove c'è Fazzini, che manda a lato di pochissimo. Nella fase di maggior spinta empolese, il Sassuolo raddoppia. Sugli sviluppi di angolo per gli ospiti infatti, Flamingo recupera palla e lancia Oddei, che vede vede dall’altra parte Forchignone che a tu per tu col portiere ospite non sbaglia e mette dentro il 2-0. Al 40' Leone fa tris e fa calare il sipario. Sassuolo batte Empoli 3-0.