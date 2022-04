Primavera, diretta Juve-Torino ore 19: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

TORINO - Alle ore 19, allo Juventus Training Center di Vinovo, si giocherà il derby Primavera. I bianconeri di Bonatti, sesti in classifica e con due partite da recuperare, cercano punti importanti in ottica playoff. A tre giornate dalla fine, infatti, la Juve occupa l’ultimo posto utile, il sesto, a quattro punti dalla Fiorentina e con una lunghezza di vantaggio sulla Sampdoria e tre sul Sassuolo, ma con due partite in meno, contro Cagliari ed Empoli. Impegni non facili, perché i sardi, quarti, sono un’ottima squadra e l’Empoli lotta in zona playout. I granata di Coppitelli, invece, reduci da quattro sconfitte consecutive, dovranno cercare di evitare i playout. Eppure la stagione del Toro era iniziata anche bene, ma le difficoltà riscontrate nel girone di ritorno, compreso l'handicap di giocare a Biella, a 80 km da Torino, hanno influenzato il campionato dei granata.