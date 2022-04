Primavera, orgoglio Pescara. Lazcano piega il Sassuolo

La partita

Il primo tempo non regala alcuna emozione, salvo qualche vano tentativo di entrambe le squadre dalla distanza. Pescara e Sassuolo devono ancora prendere le misure e la gara ne fa le spese. Ritmi bassi e tanti errori che non favoriscono di certo lo spettacolo. Prima frazione che termina in perfetta parità, 0-0. Nella ripresa il Pescara va in vantaggio al 61' con Lazcano che approfitta della bruttissima uscita a vuoto del portiere del Sassuolo per trovarsi a porta vuota e riuscire a segnare il gol dell'1-0. Al 63' occasionissima del Sassuolo con una tripla occasione dove Servalli è insuperabile due volte su D'Andrea e anche su una terza conclusione. Al 67' ancora impegnato Servalli su una coclusione arrivata dopo una buona azione neroverde. Il Sassuolo c'è. Nonostante gli sforzi i neroverdi non riescono a pareggiare. Pescara batte Sassuolo 1-0.