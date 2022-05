Juve Pimavera, Hasa, Iling e Maressa calano il tris all'Empoli

La partita

Pericolosa la Juve al 10' quando Iling serve Chibozo, Biagini respinge, ancora Chibozo ma la palla termina fuori. L'Empoli si fa vivo con Rizza poco dopo, Muharemovic sventa tutto. Al 18' bianconeri in vantaggio: Chibozo per Hasa che di potenza batte Biagini. L'Empoli reagisce e al 28' va vicino al pari con Baldanzi, la cui conclusione impatta sulla traversa. Poi Pezzola, su corner, non inquadra di poco la porta. Nella ripresa, al 9' il raddoppio bianconero: fa tutto bene Iling che dapprima semina avversari, poi con precisione supera Biagini, 2-0. Al 18' torna a provarci l'Empoli: Barsi, servito da Baldanzi, impegna il portiere Senko. Ma la Juve al 20' cala il tris con Maressa che approfittando di un rinvio sbilenco del portiere Biagini insacca il pallone.