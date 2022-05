Primavera, Genoa: non basta Besaggio. Con l'Empoli termina 1-1

GENOVA - Il Genoa Primavera non va oltre l'1-1 interno con l'Empoli: con questo pari i rossoblù di Chiappino salgono a quota 38 punti in classifica: sono invece 43 ora quelli dell'Empoli, che può festeggiare la salvezza. Una rete per tempo e per parte, coi rossoblù in vantaggio nella prima frazione con Besaggio, pari ospite nella ripresa con Sodero.