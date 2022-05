Primavera, Lecce batte il Torino e manda il Napoli ai playout. Milan salvo

TORINO - Il Milan e il Lecce si salvano, ai play out si affronteranno Napoli e Genoa : questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato Primavera , che ha visto i salentini superare 2-1 il Torino e guadagnarsi la permanenza in categoria. Così come il Milan , che ha battuto 4-2 il Genoa , destinato a giocarsi le proprie chance di salvezza nel play out con il Napoli , caduto in casa con il Verona .

Lecce-Torino 2-1

In avvio, Lecce pericoloso con una conclusione di Nizet che termina sul fondo, poi il Torino (13') sfiora la marcatura con una deviazione di Hasic che rischia l'autorete per anticipare Caccavo. Al 31' i granata ci provano con Zanetti, ma la difesa controlla. Ad inizio ripresa, all'8', il Lecce passa in vantaggio con Daka che corregge in rete di testa un cross proveniente dalla corsia destra. Ancora Lecce in rete in rete al 17 quando Daka insacca, ancora di testa, un cross di Nizet sporcato da Pagani. Al 39' il Torino accorcia con Dellavalle che insacca dopo la respinta di Borbei.

Milan-Genoa 4-2

Il punteggio si sblocca all'11': Nasti approfitta di un'indecisione di Gjini in area e porta in vantaggio il Milan, 1-0. Il Genoa reagisce e trova il pareggio al 18': Kallon (che un minuto prima aveva chiamato il portiere Desplanches a un grande intervento) si guadagna un calcio di rigore, Besaggio lo trasforma, 1-1. Il Milan sfiora il nuovo vantaggio al 25': Nasti stoppa con il sinistro e conclude a rete, la palla impatta sulla traversa. A fine prima frazione, Genoa avanti: Besaggio serve Sadiku che insacca. Ad inizio ripresa, pari del Milan con El Hilali. Al 28' rossoneri in vantaggio con Robotti, direttamente da calcio di punizione. Al 31' Nasti cala il poker con la quarta rete rossonera.

Napoli-Verona 1-2

Gara che si infiamma subito: al 2' Ambrosino ruba palla a Redondi e si invola verso la porta battendo Patuzzo, 1-0. Ma al 5' il Verona pareggia su un calcio di rigore trasformato da Florio e decretato per un fallo di Saco su Caia. Il. Napoli torna a provarci con Ambrosino, il Verona si fa vivo con Bragantini e Pierobon, ma all'intervallo il punteggio resta invariato. Nella ripresa, il Napoli cerca la via della rete con Marchisano ma al 21' resta in 10 quando Ambrosino rimedia il secondo giallo della propria gara e abbandona il campo. E il Verona ne approfitta: non è perfetta, al 38', l'uscita di Idasiak, Bosilj infila la sfera in gol.