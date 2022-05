Playout Primavera, Genoa-Napoli 2-2. Grifone beffato allo scadere

La partita

Al 3' Sahli si isola nell'uno contro uno e piazza un tracciante velenosissimo, Ambrosino prova a spingere il pallone in porta in estirada ma non arriva all'appuntamento con il gol per una questione di centimetri. Protezione del pallone da centravanti puro e girata per Pesci, Corci cala la prima bellissima parata. Ancora Napoli con Spavone che raccoglie il pallone e calcia, Corci con un riflesso fuori dal mondo allontana la minaccia. Al 19' Napoli in vantaggio. Vergara mette in piedi uno show sulla fascia destra e piazza un cross meraviglioso nel cuore dell'area: la palla arma il destro di Pesce che butta giù la porta. Dopo tre minuti il Genoa trova l'1-1. Suggerimento dalla destra per Besaggio, che si coordina alla perfezione e infila l'angolo lontano per un pareggio flash dei rossoblù. Le squadre vanno così al riposo sull 1-1, si chiude un primo tempo di intensità ed emozioni. Nella ripresa si mette subito in proprio D'Agostino, vince un rimpallo e calcia in diagonale, pallone che fischia dalla parte sbagliata del palo. All 83' Dellepiane steso in area in netto ritardo, l'arbitro indica il dischetto in favore del Genoa. Buksa è glaciale dagli undici metri e inchioda Idasiak, spiazzandolo totalmente. All'89', grande sgasata di D'Agostino che pesca la testa di Saco, che rimette in parità il match. Pareggio che sa di beffa per i rossoblù, che dovranno fare risultato in Campania per mantenere la categoria. Termina 2-2.