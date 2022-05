Primavera, colpaccio Juve: Atalanta eliminata al 92', è semifinale!

SASSUOLO - Una rete in extremis di Cerri manda in delirio la Juventus Primavera: i bianconeri superano 2-1 l'Atalanta e centrano l'impresa di superare i nerazzurri, guadagnandosi la semifinale contro la Roma. Nel primo tempo i bianconeri erano passati in vantaggio con Mbangula, nella ripresa è arrivato il pari di Cisse: ma in pieno recupero la rete di Cerri decide a favore dei bianconeri.

Primo tempo: la sblocca Mbangula La prima vera fiammata dell'incontro arriva al 19' con un'azione pericolosa della Juventus: grande apertura di Mulazzi per Chibozo in area che però si allunga troppo la palla e poi cade a terra reclamando un fallo, tutto regolare per il direttore di gara. Pericolosissima la replica dell'Atalanta: Cisse brucia Nzouango e calcia a rete, colpendo il palo interno. Al 40' ancora Cisse: fatti fuori un paio di avversari calcia però alto. Juve avanti nel recupero: Berto perde malissimo palla, ne approfitta Chibozo che poi, invece di concludere personalmente, vede e serve un liberissimo Mbangula che non deve fare altro che spingere in rete.