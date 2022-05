Primavera Inter, Chivu: "Roma forte, ma vogliamo coronare il nostro sogno"

SASSUOLO - Una partita ricca di emozioni, quella tra Inter e Cagliari Primavera. Una "pazza" Inter verrebbe da dire, visto che sotto di tre reti è riuscita a rimontare fino al 3-3 e portarsi a casa la qualificazione, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il tecnico Cristian Chivu, ha raccontato così le emozioni del match, ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori, ma siamo stati bravi a crederci e a rimanere in partita. Il merito è dei ragazzi, che ci hanno creduto fino in fondo. Anche io ci credevo, per questo a fine primo tempo abbiamo cercato di tranquillizzare i ragazzi. Abbiamo avuto anche fortuna. Faccio i complimenti al Cagliari ma anche ai miei ragazzi che hanno onorato la maglia nerazzurra: avevamo l'obbligo di provarci. Tutti ci hanno dato una mano, anche chi è entrato a partita in corso. Ora abbiamo la finale con la Roma: hanno condotto il campionato, ma noi abbiamo un sogno da inseguire".