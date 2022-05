L'Inter vince lo Scudetto Primavera: Roma ko ai supplementari

REGGIO EMILIA- Decimo Scudetto Primavera per l'Inter che stacca il Torino (fermo a 9) in questa speciale classsifica. I nerazzurri di Chivu superano in rimonta, e ai supplementari, la Roma che era passata in vantaggio con Vicario nella prima frazione di gioco. Poi la rete di Casadei aveva allungato la contesa all'extra time dove il centro di Iliev ha consegnato ai nerazzurri il titolo in quella che potrebbe essere stata l'ultima volta del tecnico De Rossi sulla panchina giallorossa.