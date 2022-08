Memorial Mamma e Papà Cairo, alla Juve il 3° posto: 3-1 al Torino

TORINO - La primavera della Juventus ha battuto per 3-1 la primavera del Torino nella finale valida per il 3°/4° posto del primo "Memorial Mamma e Papà Cairo". I bianconeri hanno subito indirizzato il match dopo i primi 9' con le reti di Yildiz al 6' (tiro di sinistro dal limite) e di Mbangula al 9'. Nella ripresa i granata hanno accorciato le distanze al 64' con Savva autore di un bel riro cross di destro alla sinistra di Daffara, ma al 74' Aghelè, su assist di Morleo, manda i titoli di coda per il 3-1 finale. In serata la finale tra Milan ed Atalanta, in tribuna presente anche l'ex Ct della Nazionale Giampiero Ventura.