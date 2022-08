Sassuolo-Juve, la scossa di Montero al via

TORINO - Tra pochi giorni saranno trascorsi esattamente ventisei anni da quell'ormai lontano 28 agosto 1996. In quella data, nella singolare cornice del Comunale di Barletta, l'allora giovane Paolo Montero esordiva con la maglia della Juventus in una sfida alla Fidelis Andria valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Quel ruvido difensore, nel frattempo, si è fatto saggio allenatore. E nel pomeriggio, al Ricci di Sassuolo, vivrà un secondo esordio in bianconero, questa volta sulla panchina dell'Under 19. Insieme a Lecce-Napoli, infatti, i suoi ragazzi terranno oggi a battesimo il campionato di Primavera 1, a caccia dell'Inter tricolore che si affaccerà alla nuova stagione domani in quel di Bologna. A Sassuolo (ore 19:30, in tv su Sportitalia) i riflettori saranno puntati innanzitutto sul turco Yildiz, colpo d'artificio del mercato estivo, mentre mancheranno Ripani e l'altro volto nuovo Srdoc. «Dobbiamo proporre gioco ed essere sempre aggressivi – il bignami di Montero alla vigilia della gara in Emilia –. Le sensazioni sono ottime, perché la squadra si è allenata bene e non abbiamo patito infortuni seri: siamo sulla strada giusta per arrivare nelle condizioni migliori a questo avvio di stagione».