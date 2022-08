Sassuolo-Juve U19 1-1: Mbangula illude, Strijdonck 'tradisce' Montero

Bruno risponde a Mbangula, follia Strijdonck: 1-1 tra Sassuolo e Juve U19

Montero affida le chiavi della porta a Scaglia, Dellavalle e Citi al centro della difesa con Valdesi e Rouhi terzini, Hasa in cabina di regia con accanto Doratiotto, Maressa e Mbangula sulle corsie esterno e il talento Yildiz, strappato in questa sessione di calciomercato al Bayern Monaco, a supporto del terminale offensivo Turco. Il match impiega poco più di un quarto d'ora per accendersi, quando Mbangula impegna seriamente Zacchi. Al 20' esatto, poi, è lo stesso belga-congolese a sbloccare il risultato: parte palla al piede, serve Turco che gli restituisce il possesso di tacco, anticipa secco Miranda in scivolata e batte l'estremo difensore neroverde con uno scavino. 1-0 Juve. Al 24' Scaglia tiene al sicuro il vantaggio con uno strepitoso riflesso sul potente destro di Russo, quindi al 34' si ripete sul tap-in a botta sicura di Loeffen. In chiusura di prima frazione, Yildiz manda in porta Turco, che sciupa però il raddoppio. La ripresa si apre con una nuova, doppia parata di Scaglia che tiene in vita la Juve, tradita però da Strijdonck, in campo dal 57' ed espulso al 66' per aver mimato una testata nei confronti di Pieragnolo (ammonito). L'uomo in più regala energie extra al Sassuolo che, dopo alcuni minuti di pressione, trova il pari con il facile tap-in di Bruno al 72'. Montero getta nella mischia Anghelé, che nel finale ha due buone chance per il controsorpasso. A 30 secondi dal triplice fischio resta in 10 anche il Sassuolo, con il portiere Zacchi che paga a caro prezzo un'uscita fuori dalla propria area: a cambi ultimati, in porta va un giocatore di movimento (Loeffen), ma i bianconeri non sfruttano la ghiotta opportunità. Il campionato Primavera della Juve U19 inizia quindi con un pareggio che lascia l'amaro in bocca.