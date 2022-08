Juve Primavera, cambia l'orario della sfida contro l'Udinese: si gioca alle 13

TORINO - Il match Primavera tra Juve e Udinese, valido per la seconda giornata di campionato, si giocherà sabato 27 agosto alle 13 anzichè alle 16.30 come previsto inizialmente. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera attraverso un tweet. La squadra di Montero vuole i tre punti dopo il pareggio per 1-1 all'esordio contro il Sassuolo. La Vecchia Signora era passata in vantaggio al 21' con la rete di Mbangula. Rimasta in 10 per il rosso a Strijdonk, entrato pochi minuti prima proprio al posto dell'autore del gol, la Juve dopo appena 180" di inferiorità numerica ha subito la rete del definitivo pareggio di Bruno. I friulani, invece, debutteranno in campionato domenica alle 16.30 contro la Fiorentina.