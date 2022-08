Primavera, Torino corsaro a Cagliari: decide Ansah

Ansah segna e il Torino gestisce: tre punti per gli uomini di Scurto

Avvio di match molto equilibrato con le due squadre molto attente a non concedere spazi. La prima occasione per il Torino arriva sui piedi di Ansah, bravo a girarsi e a calciare, ma il suo tiro si spegne sul fondo. I granata premono sull'acceleratore. Punizione di Gineitis alta di poco sopra la traversa. Le due squadre concedono comunque poco in difesa e non riescono a pungere più di tanto in avanti. Al 31' è ancora il Torino ad andare vicino al gol con il tiro di Caccavo ben parato da Lolic. Al 40' gli uomini di Scurto trovano la rete del vantaggio: gran botta di destro vincente di Ansah. Nel secondo tempo subito occasione Cagliari con il bel cross di Carboni e il colpo di testa di Palomba che va vicino al palo di Passador. I sardi alzano i ritmi e collezionano diverse occasioni. Carboni impegna da fuori il portiere granata. Finisce fuori di poco la forte conclusione da destra di Pulina. Dopo un avvio convincente il Cagliari subisce le ripartenze dei granata di Scurto (ammonito per proteste). I sardi si fanno poco pericolosi, con il Torino che gestisce in totale controllo del match. All'88' rete sfiorata dal Cagliari con la battuta da calcio d'angolo di Masala che per poco non entra. Dopo 7 minuti di recupero il Torino può festeggiare con i tre punti il debutto in campionato.