Primavera, difesa da horror: Milan travolto dal Frosinone

Difesa Milan shock, il Frosinone travolge i rossoneri 5-3

Si parte subito forte con il Frosinone che nei primi minuti colleziona due occasionissime prima con Selvini e poi con Peres. Straordinari per il portiere rossonero Pseftis. Al 6' arriva però il vantaggio dei ciocari, neopromossi in Primavera 1, con la reti di testa di Maestrelli su corner. Al 13' occasione per il Milan per tornare sul pari: fallo di Palmisani in area di rigore su El Hilali. Rigore per i rossoneri. Dal dischetto realizza lo stesso El Hilali spiazzando il portiere del Frosinone. Passa nemmeno un minuto e il Milan di Abate ribalta completamente il match con lo splendido gol di potenza di Rossi su suggerimento di Chaka Traore. I rossoneri trovano il tris al 27' ancora con El Hilali (doppietta per lui) dopo ottima ripartenza. Nella ripresa accorcia le distanze il Frosinone con Selvini che anticipa Pseftis e insacca in rete. Clamoroso pareggio dei ciociari al 66' con Sergio Jirillo: pasticcio difensivo di Nsiala che regala al numero 9 gialloblù la rete del pari. All'87' incredibile rimonta del Frosinone che va in vantaggio con Cangianiello, bravo a sfruttare l'ennesimo svarione difensivo rossonero (complicità di Bartesaghi e Pseftis) e a mettere dentro il 4-3 ciociaro. Al 92' dilaga il Frosinone calando il pokerissimo con Peres (3-5). Clamorosa sconfitta del Milan in casa. Pesano i troppi errori difensivi. Il Frosinone di Gorgone strappa tre preziosissimi punti dal Vismara.