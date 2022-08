Primavera, la Samp supera 2-1 il Milan: derby toscano alla Fiorentina

Fiorentina-Empoli 1-0

Fiorentina pericolosa al 12' con il colpo di testa di Toci su cross di Di Stefano e gran risposta di Filippis. I viola in pressing: al 15' tiro di Amatucci neutralizzato dal portiere dell'Empoli. Al 23' insiste la Fiorentina con un'azione manovrata sulla trequarti: Falconi allarga per Di Stefano il cui tiro viene prontamente respinto dall'importante intervento di Boli. Al 33' gli ospiti vicini al gol con Renzi ma il suo tiro centrale viene neutralizzato da Martinelli. La Fiorentina al 39' flirta con il gol con Capasso, il cui tiro al volo viene bloccato da Filippis. Dopo due minuti di recupero si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa si sblocca il derby dell'Arno. Al 49' la Fiorentina passa in vantaggio con la zuccata di testa vincente di Lucchesi su cross di Amatucci: 1-0 per i viola. Al 75' la Fiorentina sfiora il raddoppio con Kayode che, in stirata, manda alto da pochi passi. L'Empoli ad un passo dal pareggio all'89' con la rovesciata di Bonassi alta di un soffio. Si chiude il match con la vittoria della Fiorentina nel derby toscano contro l'Empoli.

Sampdoria-Milan 2-1

Partenza convincente della Sampdoria che crea subito pericolo dalle parti di Pseftis. Al 4' pericoloso il bomber blucerchiato Montevago con un colpo di testa insidioso: gran volo del portiere rossonero che devia in calcio d'angolo. Al 9' rete annullata a Montevago (pallonetto) per fuorigioco. Al 20' ci prova Pozzato per i padroni di casa, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Al 26' grande intervento del portiere blucerchiato Tantalocchi che si distende sul diagonale di Gala, allungando in angolo. Al 38' il Milan va ad un passo dal gol: Gala calcia dal limite dell’area, Tantalocchi si oppone. Sulla ribattuta El Hilali manda sull'esterno della rete. I rossoneri premono: al 42' Alesi controlla il pallone ma non riesce a superare Tantalocchi: super intervento dell'estremo difensore della Samp. Si chiude il primo tempo con un dominio rossonero. Inizia il secondo tempo con l'occasione per il Milan con El Hilali: tiro di prima intenzione che però viene deviato da un difensore avversario. Al 56' la Sampdoria sblocca la gara: traversone dalla destra di Savio e colpo di testa vincente di Ntanda: 1-0 blucerchiato. Al 64' Tantalocchi dice no ad Alesi neutralizzando un tiro dalla distanza. All'87' viene fischiato un rigore per il Milan per fallo di Cecchini Muller su Coubis: El Hilali non sbaglia e pareggia i conti: 1-1. Succede di tutto nel finale di gara. All'89' arriva la doppietta di Ntanda: clamoroso e fatale il liscio di Pseftis sul cross di Cecchini Muller: bis di testa dell'attaccante blucerchiato (2-1). Vince la Sampdoria, seconda sconfitta per il Milan in questo inizio di campionato.