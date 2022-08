Juve Primavera, tripletta Turco e gol Yildiz: gioia Montero!

TORINO - La Primavera della Juve fa poker (4-0) alla prima in casa di questa stagione. A farne le spese l' Udinese , che non ha mai impensierito la retroguardia bianconera. Prima vittoria del tecnico Paolo Montero quindi, grazie alla tripletta di Turco e al gol di Yildiz . Con i tre punti, i baby bianconeri salgono a quota 4 in classifica.

La partita: Udinese subito in 10, poi si scatena bomber Turco

Prima mezz'ora che scorre senza grandi sussulti, anche se è la Juve a fare la partita. Al 28' rete annullata alla squadra di Montero: c'è offside nell'azione che porta Turco a depositare in rete dopo lo spunto di Hasa. Il match ha però una svolta alla mezzora, quando Guessand rimedia un rosso diretto per un fallaccio su Mbangula, Udinese in 10. E la Juve ne approfitta presto: al 35' Yildiz è protagonista di un ottimo spunto culminato da una conclusione a rete sulla quale si avventa Turco per ribadire in fondo al sacco, 1-0. Prima dell'intervallo, al 43' ancora a bersaglio la premiata ditta Yildiz-Turco, con il primo ad ispirare la conclusione vincente del secondo. Nel recupero l'Udinese prova ad accorciare con Basha che trova solo l'esterno della rete.

Ripresa, Yildiz dopo l'assist va anche a segno

Nella ripresa, all'11' vicino al tris la Juve con Huijsen che resta in area dopo una palla inattiva e sul secondo palo spedisce a lato di pochissimo. Subito dopo altra coccasione juventina: Turco per Mbangula che sterza ma non calcia e serve Hasa, che tira a botta sicura: il suo tiro viene deviato da Iob. Sono le prove al gol che arriva al minuto 21' con Yildiz, che la mette dentro grazie a un suggerimento di Maressa e il poker di Turco che approfitta di un disimpegno errato ospite e a tu per tu con Di Bartolo non perdona.