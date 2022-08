Primavera, il Lecce di Coppitelli vince in 10 a Frosinone

FROSINONE - Punteggio pieno per il Lecce dell'ex tecnico del Torino Primavera Coppitelli : i giallorossi vincono 2-0 in casa del Frosinone , con le reti di Burnete e Carrozzo arrivate entrambe nella ripresa. Tra le due marcature, anche il rosso a Salomaa che ha costretto il Lecce a chiudere in inferiorità numerica il match.

Primo tempo

Parte bene il Lecce che ci prova al 4' con una punizione di Vulturar e all'8' con Burnete che non trova lo specchio a porta praticamente vuota dopo un'incomprensione della difesa del Frosinone. I padroni di casa sfiorano a loro volta il vantaggio al 18' con Selvini (fuori di un soffio), mentre il Lecce si divora il vantaggio al 22' con Mommo che a tu per tu col portiere avversario conclude out. Vicinissimo a sbloccare il punteggio il Frosinone al 24', quando la conclusione di Selvini impatta sulla traversa. Giallazzurri che si vedono anche annullare una marcatura al 33': c'è offside nell'azione che porta Cangianiello a rete su assist di Peres.

Secondo tempo

Nella ripresa, il primo a provarci è Berisha per il Lecce, out di poco. Giallorossi in vantaggio al 13': Samek serve Salomaa che a sua volta ispira Burnete il quale, in mezzo all'area, insacca il pallone. Ma al 21' cambiano gli equilibri in campo, visto che il già ammonito Salomaa rimedia anche un rosso diretto per aver atterrato Maestrelli a palla lontana. A questo punto il Frosinone si lancia a caccia del pari e lo sfiora al 31' quando Jirillo supera il portiere avversario Borbei con il pallonetto, ma è provvidenziale l'intervento di Dorgu che strappa via la palla dalla linea di porta. Il Lecce non ci sta e al 36' va vicino al raddoppio con una punizione di Berisha che impatta sulla traversa, complice una deviazione di Palmisani. Il Frosinone si sbilancia, sfiorando il pari con Ferrieri allo scadere, ma si scopre al contropiede avversario: e così in pieno recupero il Lecce la chiude con una ripartenza orchestrata da Samek e conclusa da Carrozzo per il 2-0 finale.