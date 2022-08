Yildiz e Turco, stoffa Juve: Montero lavora per Allegri

TORINO - D'accordo: non siede accanto a lui durante le partite, non gli dispensa consigli su quale sostituzione possa cambiar volto alla partita. Ma Paolo Montero, in un certo senso, è parte integrante del grande staff di Massimiliano Allegri. Lo aveva anticipato lo stesso uruguaiano, a fine giugno, non appena sbarcato a Vinovo per intraprendere la nuova avventura di tecnico dell'Under 19: «L'obiettivo principale dev'essere quello di far crescere i singoli ragazzi, così da portarne il più possibile in Under 23 e poi in prima squadra. Sì, dobbiamo lavorare in funzione della prima squadra». E gli ingredienti con cui impastare di certo non gli mancano: l'aveva suggerito la brillante estate inscenata dai giovani bianconeri, l'hanno confermato le prime uscite ufficiali della stagione.



La copertina della squadra ritrae, inevitabilmente, il volto dai tratti già adulti di Kenan Yildiz, investimento estivo che alla Continassa ha già il sapore della scommessa vinta. Il turco nato in Germania - motivo per cui la federazione tedesca sta seriamente valutando di renderlo eleggibile per la propria Nazionale - ha tutti i riflettori addosso, e certo non da oggi. Il Bayern Monaco l’ha voluto nella propria Academy a 7 anni, Adidas l’ha messo sotto contratto all’età di 10 e, in estate, la Juventus ha dovuto battere la concorrenza del Barcellona per accaparrarselo a parametro zero. Il peso della responsabilità non lo turba e l’esordio casalingo a Vinovo di sabato l’ha certificato. Il rifinitore classe 2005 di fronte all’Udinese ha confezionato l’assist per la rete dell’1-0, dalla trequarti ha disegnato una deliziosa traccia in verticale per il 2-0, quindi si è messo in proprio e con un dolce scavetto ravvicinato ha realizzato il 3-0. «Fin da quando è arrivato sta dimostrando di cosa sia capace: ha tanta qualità e un meraviglioso futuro nelle sue mani - l’investitura dello stesso Montero - e poi è un ragazzo di grande umiltà, dote che appartiene ai fuoriclasse. Sta imparando pian piano l’italiano, a livello di lingua fa ancora fatica, ma in squadra gli stranieri parlano in inglese insieme agli italiani: anche per questo il suo inserimento in gruppo è stato piuttosto semplice». Ma l’Under 19, per quanto sia sotto età anche in questa categoria, non vuole essere che la porta d’ingresso per permettere a Yildiz di affacciarsi nell’universo Juventus e di ambientarsi nel calcio italiano. Perché la prospettiva, per lui e per tanti altri talenti che popolano l’organico nelle mani di Montero, è appunto la prima squadra. In cui approdare anche grazie al solido gradino offerto lungo la strada della Next Gen, ovvero l’ex Under 23, preziosa tappa intermedia verso la Serie A.