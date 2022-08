Primavera, il Milan travolge il Cesena 5-1: prima vittoria dell'era Abate

TORINO - Primo turno infrasettimanale della stagione nel campionato Primavera 1. In mattinata sono andate in scena due partite: Fiorentina-Cagliari e Milan-Cesena . I rossoneri travolgono il neopromosso Cesena (5-1), con la doppietta di El Hilali e i gol di Marshage , Longhi , oltre all'autorete del bianconero Elefante in avvio di gara. Tre punti quindi, che significano prima vittoria dell'era Abate sulla panchina rossonera. Il Cagliari non sblocca invece la casella alla voce vittorie: contro i viola di Aquilani arriva solo un pareggio (1-1), in un match fisico e povero di contenuti tecnici.

Milan-Cesena 5-1

Partenza a razzo del Milan che dopo 9 secondi è già in vantaggio: El Hilali ruba palla e suggerisce per Omoregbe che a tu per tu col portiere colpisce il palo, la palla carambola su Elefante che fa autogol dopo appena 9 secondi (rete più veloce del campionato Primavera). La squadra di Abate crea molto e segna il 2-0 con El Hilali, assoluto mattatore del match, ma dal canto suo il Cesena non molla, e, al 38', riesce anche a trovare il 2-1 dal dischetto con Bernardi. Nella ripresa il Milan dilaga, travolgendo un Cavalluccio bianconero succube delle giocate dei rossoneri. Vanno in rete nell'ordine El Hilali, Marshage e Longhi. Termina 5-1, con mister Abate che oltre ai tre punti, festeggia la sua prima vittoria sulla panchina della Primavera.

Cagliari-Fiorentina 1-1

Il Cagliari la sblocca subito dopo 3': angolo da destra e incornata comoda di Deriu per l'1-0. Ma la Fiorentina non accusa il colpo e al 23' pareggia: Distefano ha la meglio sul disorientato Kourfalidis e colpisce di destro, Palomba devia leggermente ma la palla entra in rete. Il primo tempo termina così sull'1-1. Nella ripresa, al 10' ci prova la Fiorentina con una conclusione di Kayode, ma la sfera finisce alta. Poi pochissimo altro, con le due squadre che non riescono a superarsi Termina 1-1.