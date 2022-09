Primavera, super Tantalocchi salva la Samp: 0-0 con il Lecce

TORINo- Pareggio a reti bianche al Deghi Center tra il Lecce di Coppitelli e la Sampdoria di Tufano per la terza giornata del campionato Primavera 1 2022/2023. Non si sblocca lo 0-0 nonostante le diverse le occasioni create da entrambe le squadre nel corso della gara. La più grande occasione per i blucerchiati è stato il palo colpito da Bianchi con un tiro-cross. Con questo pareggio il Lecce sale a quota 7 punti e aggancia Juventus, Bologna, Sassuolo e Fiorentina. Dopo il successo contro il Milan, la Samp ringrazia uno strepitoso Tantalocchi per gli interventi decisivi. Cinque punti per i blucerchiati in classifica.