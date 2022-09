Primavera, Milan al terzo ko in quattro gare: un gol di Toci fa volare la Fiorentina

FIRENZE - Il Milan di Abate non riesce a dare continuità. Dopo il successo contro il Cesena , i rossoneri perdono (1-0) in casa della Fiorentina, nell'anticipo valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Il Milan, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, ha subito ad inizio ripresa il gol di Toci che di fatto ha consegnato i tre punti ai viola, che salgono momentanemente in vetta alla classifica a quota 10 punti.

La partita

Primi minuti di studio, poi la prima occasione è di marca viola. Al 18' infatti, Capasso se ne va sulla destra, supera di slancio un avversario e si presenta in area a tu per tu con Nava, che però esce ribattendo la conclusione, sulla traiettoria c'è poi Kayode che calcia di prima intenzione ma senza inquadrare la porta. Risponde il Milan al 24': El Hilali si accentra da destra, rientra sul sinistro e calcia dall'interno dell'area con Martinelli che devia in corner. Al 34' ci prova Amatucci ma il tiro del centrocampista viola è respinto. Nel finale il Milan ha una ghiotta occasione in contropiede, Coubis lancia lungo per Omeregbe, che scatta in posizione dubbia e si presenta in area per calciare da ottima posizione: Martinelli respinge con i piedi e mantiene la porta inviolata. Il primo tempo termina 0-0. Nella ripresa la Fiorentina trova subito il vantaggio:

spunto di Distefano che entra in area da sinistra e serve al centro Toci, che in scivolata insacca alle spalle di Nava. Il Milan prova a reagire e il solito El Hilali al 13' regala una gran palla per l'inserimento di Zeroli, ma Kayode con un grande intervento sventa il pericolo. A 27' ancora El Hilali calcia in diagonale dal limite dell'area, tiro a lato con Martinelli che controlla la traiettoria. Risponde la Viola con Distefano, ma Nava para. In pieno recupero il Milan sfiora il gol con Simic, ma Martinelli gli nega la gioia del gol dell'esordio deviando il tiro con le dita sopra la traversa. Finisce 1-0.