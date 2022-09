Primavera, Valdesi fa volare la Juve: Atalanta sconfitta 3-2. Bianconeri in testa

TORINO - Gol e tantissime emozioni nel secondo anticipo della quarta giornata del campionato Primavera tra Juventus e Atalanta . La spunta la squadra di Montero (3-2) dopo un'altalena incredibile di situazioni. Nel primo tempo l'Atalanta passa con Muhameti, nella ripresa la Juve la ribalta con Turco e Huijsen , la Dea la pareggia, ma poi nel finale rimane in dieci e subisce il gol del ko ad opera di Valdesi. Da segnalare anche un rigore sbagliato dai bianconeri al 25' della ripresa con Strijdonck . Esulta quindi la Juve, che vola momentanemante in vetta alla classifica a quota 10, con l'Atalanta ancora ferma al palo (quattro ko in altrettante gare).

La partita: Chiwisa sfiora la rete, Strijdonck prende il palo, Muhameti insacca

Parte meglio l'Atalanta che con un buon palleggio, costringe i bianconeri ad abbassarsi un pò e rintanarsi nella propria metà campo. La prima azione degna di nota è dei nerazzurri che al 15' si rendono pericolosi con una punizione velenosa di Muhameti respinta in corner da Scaglia. Sempre da calcio piazzato, c'è la risposta juventina: Hasa va dalla mattonella, ma trova Bertini pronto a respingere in angolo. La Juve prende consapevolezza e al minuto 20' Rouhi conclude una bella triangolazione che termina però fuori dallo specchio della porta. La Dea non ci sta e fa la voce grossa con un gran diagonale di Chiwisa che esce di un soffio. I bianconeri rimangono lucidi e al 38' vanno vicini alla rete con Strijdonck, che prende il palo. Ma le emozioni non sono finite, perchè al tramonto del primo tempo, l'Atalanta passa con Muhameti dopo una bella conclusione dalla distanza. La prima frazione termina così con gli ospiti avanti di una rete.

Ripresa: la Juve la ribalta con Turco e Huijsen. La Dea la riprende ma rimane in dieci e Valdesi la castiga

Passano 6' e la Juve la rimette in carreggiata: Strijdonck accellera sulla destra e la mette al centro per Turco che con un zampata sotto porta non perdona e fa 1-1. Passano 5' e i bianconeri la ribaltano con Huijsen che sugli sviluppi di un corner tocca con la spalla e mette dentro. Tutto da rifare per l'Atalanta, che non demorde e dopo circa dieci minuti trova la rete del pari dopo un'autorete di Huijsen che tocca quanto basta per ingannare il suo portiere: 2-2. La Juve spinge e al 25' si guadagna un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Bertini in area. Dal dischetto però Strijdonk calcia alla stelle sprecando clamorosamente l'occasione del vantaggio. L'Atalanta al 38' rimane in dieci per l'espulsione di Chiwisa per doppia ammonizione, dopo un'entrata in ritardo su Hasa. La Juve approfitta dell'uomo in più e al 43' Valdesi dalla distanza, sorpende il portiere dell'Atalanta Bertini e fa centro. Termina 3-2.