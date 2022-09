Primavera, l'Inter campione non vince più: 2-2 con il Verona

La partita

Pronti-via e dopo 5' l'Inter si rende pericolosa con Kamate che approfitta di una dormita della difesa avversaria ma trova sulla propria squadra un pronto Boseggia. I nerazzurri tornano a provarci al 16' con una punizione di Iliev, che sfila non lontana dal palo. Al 25' ottima occasione per l'Inter con Zanotti che, dopo aver scambiato con Curatolo, trova la grande risposta di Boseggia. Al 32' si sblocca il punteggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Iliev tocca per Andersen che a sua golta prolunga per Kamate che sottomisura insacca. Il Verona, al 37' prova a reagire con Patanè, alto di poco. In avvio di ripresa l'Inter dapprima sfiora il raddoppio con Kamate, poi lo trova con Owusu al 4' con una conclusione dalla distanza. Ma al 9' il Verona accorcia le distanze: Florio mette dentro dalla corsia mancina, Cazzadori quasi indisturbato può insaccare. Alla mezzora l'Inter sfiora il tris con Sarr la cui conclusione colpisce il palo. Nel finale il pari: Botis si lascia sfuggire il pallone e successivamente atterra Cazzadori in area, calcio di rigore che viene trasformato da Florio. Ultimo squillo dei nerazzurri con un colpo di testa di Esposito, di poco a lato.