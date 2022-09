Primavera, Empoli, non basta Seck: il Cagliari fa 1-1 con Yanken

La partita

Al 7' rete annullata all'Empoli: Guarino insacca di testa su corner ma l'assistente segnala che la palla è uscita durante la traiettoria. Cagliari al tentativo al 23': buon lavoro di Cavuoti che entra in area dalla sinistra e scocca un diagonale che si perde di poco a lato. Al 38' Fantoni rischia il patatrac, regalando il pallone a Masala me poi riesce a recuperare sulla conclusione del giocatore del Cagliari mandando in angolo. Al 40' occasione clamorosa per l'Empoli: Coriano sbaglia il retropassaggio e serve involontariamente Nabian che incrocia il tiro con Lolic in uscita ma spedisce a lato. Ancora Empoli al 44': a lato la conclusione di Guarino. Nella ripresa, l'Empoli passa al 18': Nabian se ne va in contropiede e davanti al portiere Lolic serve Seck che insacca, 1-0. Al 23' Seck va vicino al bis, ma il suo colpo di testa su angolo impatta sulla traversa. In pieno recupero, al 96', arriva il pareggio: sugli sviluppi di una punizione, ci prova Konate che di testa trova la respinta del portiere Fantoni, ma Yanken è ben appostato e, anche lui di testa, infila la porta, 1-1.