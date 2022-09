Primavera, Sampdoria-Sassuolo 1-1: apre Sasanelli, chiude Montevago

La partita

Buona partenza di gara per la Sampdoria. Al 10' Cecchini non trova la porta per poco. Al 17' sono i neroverdi però ad andare ad un passo dal vantaggio con D'Andrea: il sinistro velenoso all'angolino impegna Tantalocchi che deve distendersi per deviare la conclusione. Al 22' Sassuolo nuovamente pericoloso con il tiro di Russo fuori misura. Gli ospiti trovano la rete al 28': cross di D'Andrea dalla destra e bell'anticipo di Sasanelli su Marocco e Tantalocchi: palla in rete (1-0). Al 32' la Sampdoria prova a reagire imbastendo una ripartenza conclusasi con il colpo di testa di Montevago dall'interno dell'area: palla alta. Dopo tre minuti di recupero si chiude il primo tempo. Nella ripresa viene annullato al 58' un gol alla Sampdoria: sugli sviluppi di un calcio di punizione Ntanda in due tempi supera Zacchi ma viene fermato per fuorigioco. Al 75' i blucerchiati trovano il pareggio con Montevago: il numero 9 della Samp sfrutta una incomprensione tra Loeffen e Miranda e batte Zacchi con un potente destro. Un minuto dopo i padroni di casa sfiorano il gol del sorpasso: cross di Segovia e gran colpo di testa di Leonardi che finisce a fil di palo. Il Sassuolo non ci sta e tenta di rendersi pericoloso su calcio d'angolo: cross di D'Andrea e stacco di testa di Baldari che non inquadra lo specchio della porta. Ci prova ancora il numero 11 neroverde all'80' con un conclusione potente che sfiora la traversa. All'84' spunto di D'Andrea con il suo diagonale di destro che finisce fuori di poco. Si chiude il match con un pareggio per 1-1 tra Sampdoria e Sassuolo.