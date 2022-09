Youth League, Psg-Juve DIRETTA dalle 14: Yildiz e Montero, eurotest

Da Nyon a Parigi. O, comunque, agli immediati dintorni della capitale francese, dal momento che l'impianto in cui giocano le giovanili del Psg si trova a Saint-Germain-en-Laye. La Juventus Under 19 aveva salutato la scorsa Youth League ai calci di rigore di una storica semifinale contro il Benfica e si immerge nella nuova edizione questo pomeriggio (fischio d'inizio alle 14, in tv su Sky Sport Football) nel primo turno di una fase a gironi per nulla scontata. Anche perché, oltre ai bianconeri e ai parigini, fanno parte del raggruppamento proprio gli stessi lusitani, campioni in carica e quattro volte finalisti in otto edizioni della manifestazione. Insomma: il meglio a livello continentale.

Il gruppo di Montero, in ogni caso, si presenta in Francia sulle ali dell’entusiasmo per l’ottimo avvio di stagione, alla luce del primato in campionato e delle 13 reti siglate in 4 incontri. E con le certezze che si portano dietro i 2004 che lo scorso anno avevano contribuito alla cavalcata fino alle Final Four. In più, in estate, l’organico è stato rinforzato con profili di caratura internazionale, chiamati proprio su questi palcoscenici a fare la differenza: è il caso di Yildiz, trequartista classe 2005 che la Juventus ha strappato al Bayern Monaco e alla concorrenza di Barcellona e Psg, dal momento che il turco era uno dei profili marcati più da vicino dal consulente dei parigini Campos. L’elegante rifinitore di Regensburg, però, oggi indossa il numero 10 su una maglietta bianconera e nelle prime uscite ha mostrato numeri importanti, al pari di quel Turco già arrivato a quota sei centri in stagione. Montero si affiderà anche e soprattutto a loro per bucare la retroguardia transalpina, prima di sedersi sul divano e soppesare di persona il valore di Benfica e Maccabi Haifa, avversarie in Portogallo alle ore 16.