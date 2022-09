Youth League, male la prima per la Juve: il Psg vince 5-3

PARIGI - Allo Stade Georges-Lefèvre di Saint-Germain-en-Laye riparte una nuova avventura in Youth League per la Juventus Under 19, dopo la semifinale di Nyon contro il Benfica nella scorsa edizione. I bianconeri di Montero perdono 5-3 contro il Psg in una gara ricca di gol e azioni. Il primo tempo si chiude con i francesi avanti per 5-1, grazie alla doppietta di Housni , al gol di Zaire-Emery, Gharbi e Lemina. Per la Juve il momentaneo 1-2 è stato firmato da Mbangula . Nella ripresa i bianconeri accorciano fino al 3-5 con le reti di Hasa e Huijsen su rigore ma non basta. Esordio con sconfitta per la Juventus di Montero nella nuova edizione della Youth League .

Partita vibrante e vivace, la Juve cede il passo al Psg

Juventus subito propositiva con il cross di Mulazzi per Mbangula, ma il numero 11 bianconero viene anticipato in area dalla difesa del Psg. Al 3' i parigini passano subito in vantaggio: Gharbi suggerisce per Muntu Wa Mungu che, dalla fascia, mette in mezzo per Housni, bravo a mettere in rete e a battere Scaglia. Avanti 1-0 il Paris Saint-Germain. Raddoppio dei francesi che arriva dopo 4 minuti: al 7' Housni libera Zaire Emery che, sfruttando l'ampio spazio a disposizione, supera centralmente la difesa bianconera e con un tocco sotto batte Scaglia. Al 12' Juve ad un passo dal gol con Yildiz murato dal portiere dall'uscita di Mouquet. I bianconeri trovano al 17' la rete che riapre il match: sugli sviluppi di una punizione battuta da Rouhi, Bagbema anticipa tutti ma il suo intervento regala il pallone a Mbangula che deposita in rete in area piccola. Al 23' punizione di Doratiotto con il pallone che sorvola la traversa. Il Psg fa tris al 36' con la doppietta di Housni: punizione di Fernandez dalla propria metà campo che trova Housni, bravo ad involarsi verso la porta avversaria e a concludere all'angolino a tu per tu con Scaglia. Incredibile svarione della difesa dalle Juventus con la lettura sbagliati di Huijsen. I parigini trovano il poker al 44': Gharbi si inserisce tra Valdesi e Nzouango e con un pallonetto supera Scaglia. Arriva anche il 5-1 prima dell'intervallo: recupero palla di Gharbi e contropiede del PSG, con il pallone che arriva a Lemina, tutto solo, che spedisce in rete. Nella ripresa insistono ancora i parigini, prima con il tiro di Bitshiabu respinto dalla difesa e poi con Bagbema con il suo sinistro che finisce largo dalla porta difesa da Scaglia. Al 62' la Juventus ci prova con Turco ma il suo tiro viene respinto da Mouquet. Al 65' Scaglia si deve superare per non subire il sesto gol: miracolo del portiere bianconero su Gharbi vicino alla doppietta. Al 74' Mouquet si deve distendere per respingere il rasoterra di Strijdonck. Al 76' arriva il secondo gol della Juventus con la punizione vincente di Hasa. Passano tre minuti e al 79' i bianconeri accorciano ancora con il rigore trasformato da Huijsen che spiazza Mouquet (5-3). L'arbitro aveva assegnato il penalty per il fallo in area di Bensoula su Turco. La Juventus rimane in dieci all'84' per il doppio giallo sventolato a Doratiotto per un'entrata in ritardo.