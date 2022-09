Primavera, Verona-Juve 1-1. Crisi Inter: ko con il Lecce. Roma ok

TORINO - La Primavera della Juventus torna dalla trasferta di Verona con un solo punto: i bianconeri di Montero vanno sotto su un calcio di rigore trasformato da Bragantini , ma riacciuffano il pareggio grazie all'autorete di El Wafi . L'Inter rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria stagionale: i nerazzurri cadono 2-0 ad effetto delle marcature di Berisha e Corfitzen. La Roma torna alla vittoria battendo in trasferta il Napoli , volando in classifica a quota 10 punti. Parte forte la Roma : dopo 4 minuti è già in vantaggio 0-2 grazie alla rete di Cherubini e all'autogol di Barba . Partita nervosa come lo scorso anno nella prima frazione di gioco. Ad inizio secondo tempo accorcia le distanze Obaretin ma Cassano e Satriano (doppietta) fissano il risultato sul 5-1.

Verona-Juventus 1-1

In avvio di gara, al 2', il Verona si fa sotto con Cazzadori che servito da Camara conclude a lato di poco, di testa. Juventus che replica al 13': pallone interessante di Strijdonk per Galante, il quale non riesce ad arrivare all'appuntamento con l'impatto vincente. Al 28' ancora occasione per i bianconeri; Hasa dapprima recupera palla dopo un'uscita sbagliata della difesa scaligera, poi conclude a rete trovando la presa del portiere Boseggia. Nella ripresa subito Juve, con una ripartenza al termine della quale Hasa conclude a rete: c'è la potenza, manca la precisione. Verona in vantaggio al 13' quando Daffara perde palla al limite e poi è costretto a rimediare con un fallo in area, è calcio di rigore che viene trasformato da Bragantini. Dopo il vantaggio il Verona cerca subito di raddoppiare con Cazzadori che impegna Daffara. Al 22' annullato per offside il raddoppio di Florio su punizione: c'era uno scaligero oltre la linea. Al 29' il pareggio: Galante entra in area di rigore e mette in mezzo dove El Wafi, nell'intento di anticipare Hasa, spedisce il pallone all'interno della propria porta, 1-1.

Lecce-Inter 2-0

Pronti-via e il Lecce si rende tutto pericoloso con Salomaa che di testa, servito da Munoz, sfiora il vantaggio al 5'. Ancora Lecce pericoloso al 15' ma la conclusione di Hasic termina alta. Il primo tempo si concluderà comunque a reti inviolate. E' nella ripresa che cambia il parziale: al 15' d'ora Calligaris esce su Salomaa commettendo fallo, calcio di rigore per il Lecce della cui trasformazione si incarica Berisha che spiazza Calligaris e firma l'1-0. Al 22' Lecce a caccia del raddoppio, ma la girata di Burnete da buona posizione si spegne fuori. L'Inter cerca una reazione e al 25' ottima iniziativa di Iliev che serve Kamate, la cui conclusione è neutralizzata da Borbei; l'azione prosegue, la palla torna allo stesso Kamate che la manda a impattare sul palo. Al 33' seconda rete del Lecce, con un contropiede che viene concluso in rete da Corfitzen.

Napoli-Roma 1-5

Ritmi indiavolati per la Roma in avvio: al 2' i giallorossi sono già in vantaggio con Cherubini che, dopo uno scambio con Olivares, batte il portiere avversario. Non basta perché passano altri due minuti e i giallorossi esultano di nuovo: Barba, nel tentativo di liberare su un cross di Tahirovic, devia nella propria rete, 0-2. Al 13' il Napoli cerca di riaprirla ma Rossi non arriva di un soffio sul suggerimento di Spavone. Al quarto d'ora momenti di tensione in campo dopo un fallo di Barba: accenno di rissa, poi tutto si placa, coon un giallo per parte, a Gioielli e Tahirovic. Nel finale fioccano le occasioni: al 43' Tahirovic conclude a lato di un soffio, il Napoli reagisce con Rossi (chiudono bene Baldi e Tahirovic), poi la Roma chiude in avanti il recupero, dapprima con la conclusione di Cassano neutralizzata dal portiere Boffelli, poi con quella di Satriano che impatta sul palo. Ad inizio ripresa il Napoli riapre i giochi con Obaretin che, servito da Iaccarino, fa gol per gli azzurri. Ma la Roma all'11' torna a +2, con una conclusione di Cassano. Reazione Napoli affidata a Lamine, ma è la Roma ad andare nuovamente a bersaglio al 22', con Satriano servito ottimamente da Cassano. Sipario definitivo al 42', quando Satriano mette a segno la quinta marcatura giallorossa. Ma le emozioni non terminano qui visto che al 44' Boffelli nega il gol al "solito" Satriano, mentre in pieno recupero il Napoli va a un passo dal secondo gol, ma la conclusione di Lettera impatta sulla traversa.