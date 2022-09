Primavera, Sassuolo rimontato da Berti e Di Stefano: 2-2 con la Fiorentina

SASSUOLO - Un pari con tante emozioni e gol. Sassuolo e Fiorentina non vanno oltre il (2-2), al termine di un match dove i neroverdi si erano portati sul doppio vantaggio con Bruno e D'Andrea . Nella ripresa però, la Viola fa la voce grossa e riesce a rimontare grazie alle reti di Berti (ex Cesena) e al rigore realizzato da Di Stefano . Continua dunque, la striscia di imbattibilità della squadra di Aquilani, che in cinque incontri ha raccolto tre vittorie e due pareggi, che consentono momentaneamente di volare in testa alla classifica in compagnia della Juve .

La partita

Al quarto d'ora il Sassuolo si rende pericoloso quando Pieragnolo, dalla sinistra, mette in mezzo per Bruno il cui mancino termina fuori non di molto. Al 22' il portiere viola Martinelli sfiora il patatrac, quando buca il controllo sul retropassaggio di Biagetti, ma riesce a rimediare nei pressi della linea. Al 34' il Sassuolo passa in vantaggio: Pieragnolo tocca per Russo che a sua volta prolunga per l'accorrente Bruno il quale in area piccola batte Martinelli, 1-0. Nella ripresa, al 4', la Fioentina va al tentativo con Berti che impegna il portiere Zacchi da posizione defilata. Ma due minuti dopo arriva il raddoppio del Sassuolo, con una bella azione personale di D'Andrea che entra in area, elude la guardia di Lucchesi e infine batte Martinelli con il sinistro, 2-0. La Fiorentina cerca di riaprirla, dapprima con Favasuli al 17' (facile per Zacchi), poi con lo stesso Favasuli e Vitolo al 22'. Al 28' però i viola pareggiano con il neo-acquisto Berti, che si smarca in area di rigore e punisce Zacchi con un gran pallone di sinistro che si infila sotto la traversa. La Fiorentina cresce e a pochi minuti dal termine si conquista un calcio di rigore che Di Stefano realizza. Termina 2-2.