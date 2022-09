Primavera, Dell'Aquila e Njie ribaltano il Cesena 2-1: Torino in testa

TORINO - Scurto fa le mosse giuste e si prende i tre punti. Tutto vero, proprio così. Due subentrati regalano al Torino Primavera la vittoria in rimonta contro il Cesena (2-1). La prodezza da metà campo di Dell'Aquila e l'incornata di Njie sono decisive per un successo voluto a tutti i costi che fa volare in testa alla classifica i granata.

La partita: il Cesena la sblocca, ma Dell'Aquila e Njie fanno volare il Torino

Al minuto 22' primo squillo del Torino. Dopo un buon giro palla da parte dei granata, Antolini serve Ansah che controlla la sfera, si gira e calcia colpendo la traversa. Il Toro controlla bene il campo, gestisce il palleggio, ma al 38' il Cesena pareggia con Carlini dopo un flipper che favorisce il giocatore bianconero. Il Toro accusa un pò il colpo e rischia nel finale con Passador che ci mette una pezza in un paio di circostanze. Nella ripresa Scurto cambia e questa scelta si rivela azzeccata. L'ex tecnico della Spal infatti, prima inserisce Ruiz per Ruszel; poi mette dentro Weidmann e Dell'Aquila per Caccavo e Ginetis. Sono cambi decisivi e come sempre Dell'Aquila cambia volto al Toro, visto che all'11' si inventa un gol da cineteca, calciando da metà campo scavalcando Galassi che era uscito troppo dai pali. Il gol dà morale al Toro, nonostante il Cesena lasci pochi spazi. I granata non mollano e a pochi minuti dal 90' sugli sviluppi di un corner, trovano la rete con una testata di Njie. Nel recupero il Toro sfiora ancora la rete con Weidman ma la sua conclusione lambisce la traversa e finisce fuori. Termina 2-1 e i granata possono fare festa.