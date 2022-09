Youth League, Inter: Pelamatti-show e Carboni: 3-0 al Viktoria Plzen

PLZEN - Primo successo in Youth League per l'Inter Primavera, che batte 3-0 il Viktoria Plzen e, dopo il pari all'esordio con il Bayern, si porta a quattro punti in classifica. la gara si decide nell'arco di pochissimi minuti della prima frazione di gioco quando vanno a bersaglio in rapida successione Pelamatti, Valentin Carboni e di nuovo Pelamatti.