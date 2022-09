Youth League, il Milan strapazza la Dinamo Zagabria: 3-0 e primo posto

Milan superiore e sempre propositivo: primo posto nel girone per i ragazzi di Abate

Partita molto intesa a centrocampo sin dalle prime battute. Al 13' prima occasione del match per il Milan con Zeroli che conclude da buona posizione, respinga la difesa croata. Un minuto ci provano ancora i rossoneri di Abate con Chaka Traore che entra in area e da posizione defilata calcia in porta: Pršlja mette in angolo. Al 25' il Milan passa in vantaggio: Chaka Traorè con un pallonetto al limite dell'area serve El Hilali che di destro batte Pršlja. Al 29' uno straripante Chaka Traore si rende protagonista di una giocata sensazionale sulla destra con una conclusione che termina sulla destra della rete. Al 45' arriva il raddoppio del Milan con Chaka Traorè che, ben servito da El Hilali, batte Pršlja. Nella ripresa ci provano gli ospiti con Sakota ma il suo potente destro finisce fuori di poco. Risponde il Milan con Chaka Traorè con la sua conclusione che manca di poco la porta. Al 77' doppia occasione per i rossoneri: Scotti, approfittando di un errore dei difensori avversari, calcia ma il tiro viene parato da Pršlja. Sulla ribattuta arriva El Hilali che calcia un rigore in movimento ma manda altssimo. All'83' grandissima azione di Lazetic che si beve tre avversari ma conclude male. Al 92' ancora Lazetic chiude i conti mettendo dentro il pallone del 3-0 con un mancino debole ma preciso.