Toro-Juve, derby Primavera da primato

Il derby non è mai una partita come le altre, soprattutto in casa Toro. Perché inevitabilmente le sventure in termini di risultati vissute nell'era Cairo da parte della prima squadra influiscono su tutto l'ambiente, contaminando in minima parte anche il settore giovanile. Ma in questo momento la Primavera di Giuseppe Scurto , partita a razzo collezionando 13 punti sui 15 a disposizione, ha l'opportunità di giocarsela ad armi pari con la Juventus, nonostante le enormi differenze di budget fra i due club. L'ultimo trionfo risale al 16 febbraio 2019: Millico e Onisa regalarono una grandissima gioia a Federico Coppitelli, l'ultimo allenatore dell'Under 19 ad aver concretamente lottato per le primissime posizioni. Il testimone ora è nelle mani di Scurto, tecnico che ha già dimostrato di essere l'uomo giusto nel posto giusto : merito di Ruggero Ludergnani, che ha lottato con le unghie e coi denti per portarlo a Torino dopo aver lavorato con lui alla Spal nella stagione 2020-2021.

Toro, non solo Dell'Aquila: quanti talenti in Primavera

Questo Toro può giocarsi la stracittadina a testa altissima: oggi alle 13 al Silvio Piola di Vercelli (sarà presente lo speaker Stefano Venneri accanto ai ragazzi) i granata hanno la possibilità di fare il colpo grosso, inaugurando la prima mini-fuga del campionato. Dell’Aquila e compagni, infatti, si avvicinano a questo duello da primi della classe: due punti in più rispetto alla squadra di Paolo Montero. Il momento di forma è straordinario, così come l’impatto che alcuni singoli hanno già avuto nelle prime uscite. Oltre a Dell’Aquila c’è di più: il portiere Pietro Passador (fresco di esordio con l’Italia Under 20), i difensori Ange N’Guessan, Andrei Anton e Alessandro Dellavalle (conferme di altissimo profilo, nonché punti fermi della rosa granata), fino ad arrivare ad un centrocampo impreziosito da Marcel Ruszel e Gvidas Gineitis, i talenti scovati da Ludergnani nelle ultime due sessioni di mercato. Tutti elementi che saranno protagonisti oggi contro la Juventus, che pianifica il colpo in trasferta, ma al contempo inizia a rivolgere un pensiero alla fondamentale sfida di Youth League col Maccabi Haifa in programma martedì. Pochi dubbi per Scurto per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo dal primo minuto nel derby. La difesa è praticamente fatta: davanti a Passador agiranno N’Guessan e Anton, con Dembele e Dellavalle sulle corsie. In mezzo Gineitis e Ruszel sono sicuri del posto, la terza maglia se la contendono Antolini, D’Agostino e Ruiz. Sulla trequarti spazio a uno fra Weidmann e Jurgens, con Dell’Aquila e Ansah (favorito su Caccavo) schierati sin da subito per provare a sfatare il tabù Juventus.