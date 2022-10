Diretta Torino-Juve Primavera 3-1: doppietta Jurgens

TORINO - Il derby a Torino non è mai una partita come le altre, soprattutto in casa Toro, tanto per la prima squadra quanto per il settore giovanile. Oggi alle 13 al Silvio Piola di Vercelli i granata hanno la possibilità di fare il colpo grosso, inaugurando la prima mini-fuga del campionato. La Primavera di Giuseppe Scurto se la gioca ad armi pari con la Juventus, che ha una striscia aperta nelle stracittadine di quattro successi consecutivi e addirittura ha perso solo uno degli ultimi nove confronti. Il baby fenomemo Kenan Yildiz partirà dalla panchina.