Primavera, Sampdoria-Frosinone 1-2. Cesena-Sassuolo 0-0

ROMA - Nella sesta giornata del campionato Primavera , vittoria esterna per il Frosinone che con la doppietta di Cangianiello passa in casa della Sampdoria . Termina a reti inviolate la sfida tra Cesena e Sassuolo , con i neroverdi che hanno l'occasionissima da tre punti nel finale, con un rigore parato dal portiere del Cesena Galassi a Russo .

Sampdoria-Frosinone 1-2

Primo squillo della Sampdoria all'8': Montevago approfitta di un disimpegno errato della difesa avversaria ma conclude sull'esterno della rete. Frosinone in vantaggio al 12' con Cangianiello che, servito da Bracaglia, batte il portiere avversario Tantalocchi da posizione defilata. Due minuti dopo è lo stesso Cangianiello a raddoppiare con una conclusione dal limite dell'area. E' sempre il Frosinone a fare la partita: si contanto anche i tentativi di Milazzo e Selvini, ma il risultato all'intervallo è sempre di 2-0 per gli ospiti. Nella ripresa la Samp cerca di riaprirla con Montevago, che al 2' non trova lo specchio sugli sviluppi di un angolo. Al 26' la Sampdoria accorcia le distanze con Leonardi, che da calcio di punizione trova la rete. I blucerchiati vanno a caccia del pari con Paoletti e Segovia, il Frosinone replica con Selvini, ma il risultato non cambia più.

Cesena-Sassuolo 0-0

Dopo qualche incursione su entrambi i fronti, il Sassuolo va vicino alla marcatura con Kevin Bruno il quale, dopo aver saltato l'avversario, scocca un diagonale che esce di poco. Poco dopo il Cesena perde, per infortunio, Suliani: al suo posto Ghinelli. Ancora Bruno pericoloso per i neroverdi dapprima al 42' e, soprattutto, al 45' quando, scambia con Russo il quale sfiora il "sette" con il destro. Nella ripresa, in avvio, è il Cesena a dare l'impressione di essere tornato meglio in campo, ma è il Sassuolo a creare il primo pericolo quando Russo, dopo un nuovo scambio con Bruno, chiama all'intervento il portiere avversario Galassi. Al 39' l'occasione più ghiotta per i neroverdi: David stende Baldari in area, è calcio di rigore. Se ne incarica Russo ma Galassi intuisce tutto e neutralizza in calcio d'angolo.