Milan Primavera, 3-0 al Bologna. Doppietta per Mangiameli

La partita

Il Milan passa in vantaggio al 10': bel cross di Bozzolan in mezzo dove Mangiameli che con la coscia tocca quel tanto che basta per indirizzare la palla in fondo alla rete avversaria, 0-1. Il Bologna prova a replicare con un colpo di testa di Motolese sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il portiere rossonero Nava neutralizza ottimamente. Al 25' occasione per il raddoppio rossonero: Amey fa un retropassaggio azzardato, Chaka anticipa il portiere Gasperini che lo mette a terra in area, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Coubis ma Gasperini capisce tutto tuffandosi alla propria sinistra e neutralizzando la conclusione. Occasioni su entrambi i fronti ma subito prima dell'intervallo è il Milan a trovare il bersaglio grosso con Mangiameli che anticipa tutti sul cross da destra di Omoregbe e al volo in torsione fa 2-0. Nella ripresa, il tris arriva al 32': il Milan parte in contropiede, 3 contro il solo Corazza, Scotti lo gestisce alla perfezione e, dopo essere entrato in area, tocca per Alesi il cui preciso rasoterra batte Gasperini, 3-0. Al 36' Milan in 10: El Hilali strattona a gioco fermo Stivanello e rimedia un rosso diretto.