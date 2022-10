Primavera, ko e ultimo posto per l'Udinese: il Lecce vince 2-0

TORINO - Nella sesta giornata del campionato Primavera 1 l' Udinese di Sturm viene sconfitta dal Lecce di Coppitelli (0-2). Per i salentini in gol Burnete nella ripresa, Daka chiude i conti in pieno recupero nel finale. Il Lecce vola così al terzo posto con 13 punti, a meno uno dall'accoppiata Juventus-Fiorentina in vetta alla classifica. Per l'Udinese si tratta della terza sconfitta consecutiva, in totale sono 5 i ko dei friulani in sei partite. Ultimo posto per la formazione bianconera con un solo punto raccolto.

Udinese-Lecce 0-2

Parte subito forte il Lecce che al 7' si rende pericoloso con Berisha: il numero 10 albanese sciupa mandando fuori un pallone delizioso messo in mezzo dalla destra. Possesso palla a favore dei salentini, con l'Udinese che però riesce a chiudere bene gli spazi. Al 23' i friulani impensieriscono la retroguardia giallorossa: corner battuto da Asante, il tentativo di Semedo viene neutralizzato dall'uscita di Borbei. Latitano le occasioni, match in perfetto equilibrio. Al 44' ci riprova il Lecce: spreca una ghiotta occasione Burnete che spara alla stelle da ottima posizione. L'attaccante partiva comunque in posizione di fuorigioco. Nella ripresa al 15' occasione per il Lecce: tiro cross velenoso di Munoz, Cocetta salva con la testa sulla linea di porta e fa uscire il pallone. Al 20' Lecce in vantaggio: azione personale di Burnete, l'attaccante dei salentini lascia partire una parabola imparabile per Zuccarello. Al 26' l'Udinese ad un passo dal pari con Semedo, Borbei salva i suoi. Cinque minuti dopo è ancora Semedo a creare grattacapi alla difesa salentina ma il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta. Al 47', in pieno recupero, il Lecce raddoppia e chiude i conti: Daka non sbaglia e supera Borbei.