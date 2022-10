Youth League, il Milan colpisce con Simic ma il Chelsea risponde: 1-1

Primo tempo: Simic fa volare il Milan

Dopo le prime schermaglie da una parte e dall'altra, il Milan passa in vantaggio al 9': Chaka Traore, con una punizione laterale prova a sorprendere, sul primo palo il portiere avversario Curd che in qualche modo respinge, ma sulla sfera si avventa per primo Simic che la butta dentro, 0-1. Al 34' il Chelsea si rende pericoloso, complice una scivolata del rossonero Marshage che perde palla all'interno della propria area di rigore: ne approfitta Soonsup-Bell il quale da posizione laterale prova a concludere a rete, ma il portiere Nava sventa il pericolo. Al 36' il Milan prova a pungere: Chaka Traore, sugli sviluppi di un calcio di punizione, crossa dentro per Zeroli che anticipa tutti e, in girata, spedisce il pallone di poco fuori. Al 41' Chaka Toure si mette in proprio e, dopo aver superato Sturge conclude sul portiere Curd. Allo scadere Chelsea a un soffio dal pareggio: Idowu scende a destra eludendo Bartesaghi per poi mettere il pallone in area dove MacMahon impatta di testa, ma è il palo a respingerne la conclusione.

Il Chelsea risponde e pareggia: un punto per i rossoneri di Abate

Nella ripresa il Chelsea parte forte e già all'8' si registra un primo tentantivo di Castledine: Nava c'è. I Blues tornano a provarci al 15' ma la conclusione a botta sicura di Bell è respinta da Paloschi. Al 20' la rete del pareggio: Sturge scende lungo l'out mancino e mette in mezzo un pallone d'oro che Castledine deve solo spingere dentro, 1-1. Al 25' il Milan coglie la traversa con una splendida rovesciata di Longhi da calcio d'angolo. Al 32' rossoneri ancora pericolosi con un tiro a giro di El Hilali da posizione favorevole in area, il portiere del Chelsea para in tuffo. Nel finale ci provano ancora Alesi ed El Hilali. In pieno recupero il Chelsea ad un passo dal vantaggio con George che da distanza ravvicinata sulla destra calcia in diagonale di potenza e sfiora il palo.