Inter Primavera, sempre più crisi: ko con la Roma, è penultima

ROMA - Prosegue il momento no della Primavera dell' Inter , che cade anche contro la Roma in trasferta e resta a quota 3 punti in classifica, penultima posizione. E i nerazzurri rischiano anche di chiudere questo turno da ultimi in solitaria in classifica, visto che il Napoli (appaiato a 3) e l'ultima della classe Udinese (1 punto) devono ancora scendere in campo, rispetttivamente oggi contro il Bologna e domani contro il Sassuolo .

Fontanarosa accorcia ma non basta

Dopo una prima fase di studio la Roma ha una buona occasione al 22' quando Faticanti tenta la conclusione dopo aver saltato un avversario; il portiere nerazzurri Calligaris respinge, ma Cassano si avventa sul pallone e ci prova trovando il salvataggio sulla linea di Fontanarosa. La Roma passa in vantaggio al 29': Louakima scende a destra e mette in mezzo un pallone sul quale Satriano si avventa anticipando la difesa e mettendo in rete con una conclusione ravvicinata, 1-0. Al 32' il raddoppio giallorosso: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Cassano recupera la respinta della difesa, controlla in palleggio e con il destro batte Calligaris, 2-0. Al 45' buona occasione per la Roma con un colpo di testa di Cherubini sul quale Calligaris si fa trovare pronto. In avvio di ripresa, al 6', l'Inter accorcia: Zefi serve Fontanarosa che dal limite dell'area piccola insacca di prima intenzione. La Roma reagisce con Cherubini, ma Calligaris si oppone alla grande. Al quarto d'ora il 3-1: Cherubini dalla sinistra, sponda di testa di Pisilli per Satriano che la mette dentro in girata. Dall'altra parte ci prova Zefi con un tiro cross insidioso sul quale Baldi trova la deviazione prima sulla traversa poi in angolo.