Primavera, l'Udinese cade a Sassuolo 2-0: quarto ko di fila

SASSUOLO - Vola in alto il Sassuolo , che dopo tre pari di fila torna al successo, superando allo stadio Ricci l' Udinese per (2-0). Decisive le reti di Bruno e di Russo su calcio di rigore, nella ripresa. Con i tre punti i neroverdi salgono al sesto posto, restano invece ultimi in classifica i bianconeri.

La partita

Al 12' D’Andrea raccoglie un pallone vagante sul secondo palo, si accentra ed impegna Di Bartolo sul primo palo. Guessand rinvia sui piedi di Bruno che, dal dischetto, calcia di prima con l’esterno mancino sfiorando il palo. Ancora Sassuolo poco dopo, bel filtrante di Abubakar per Mandrelli, che crossa per Leone, quest'ultimo colpisce di tacco, ma viene murato da Abankwah. Al 18' risponde l'Udinese: svarione di Loeffen sulla pressione di Semedo, la palla va sui piedi di Pejicic che in diagonale manca la porta di un metro. Ritmi intensi e così al 22' è ancora Sassuolo: pennellata di Casolari per la testa di Russo, che da due passi manda alto. Al 30' l'Udinese segna con Centis ma è in fuorigioco, i nervoverdi rispondono invece con una traversa di Bruno. Al 10' della ripresa, il Sassuolo la sblocca con Flavio Russo, che svetta su Abdalla e incorna in rete un cross al bacio di Pieragnolo. Sei giri di lancette e i neroverdi raddoppiano su rigore con Bruno, dopo un fallo ai danni di D'Andrea di Guessand. Al 34' l'Udinese ci prova con Semedeo, ma Romagna disinnesca il tiro. Nei minuti conclusivi l'Udinese sfiora la rete del possibile 2-1, con Guessand e Basha, il Sassuolo invece spreca il tris con Moriano. Termina 2-0.