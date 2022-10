Youth League, brivido Milan: Chelsea battuto nel finale 3-1

MILANO - Vittoria non senza qualche patema per il Milan , che in Youth League supera il Chelsea 3-1 e si porta a 8 punti nella classifica del Girone. Succede tutto nel finale di ripresa: i rossoneri passano con Alesi , il Chelsea pareggia su rigore poco prima dello scadere. Ma in tre minuti il Milan reagisce e ne fa due con Longhi e Alesi .

Milan-Chelsea 3-1: succede tutto nel finale

Primo tempo che scorre via quasi privo di emozioni: solo nel finale di frazione si sussulta un po', dapprima con Thomas per il Chelsea, poi con Zeroni e Gala per i rossoneri. Il parziale, anche nella ripresa, resta bloccato sullo 0-0 di partenza fino al 18', quando il Milan passa: El Hilali tenta una conclusione a rete che non viene trattenuta da Curd, interviene Alesi che ribadisce in rete, 1-0. Finale infuocato. Al 39' Simic in area commette fallo di mano su un lancio praticamente innocuo, rigore che Webster trasforma. Ma il Milan non ci sta e al 42' torna in vantaggio con Longhi che, ricevuto il lancio di Bozzolan insacca il 2-1. Sicurezza allo scadere: Traore lancia in contropiede Alesi che batte Curd, 3-1.