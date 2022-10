Juve Primavera, non bastano Mancini e Mbangula: il Bologna vince 4-2

BOLOGNA - La Juventus Primavera cade sul campo del Bologna , che cala il poker sui bianconeri. Decisiva la prima frazione di gioco, nella quale i rossoblù vanno a bersaglio per quattro volte, mentre per i bianconeri Mancini sigla il momentaneo 1-1 in un avvio ad alti ritmi. Nella ripresa, Mbangula accorcia, poi occasioni su entrambi i fronti, prima di un finale nel quale la Juve cerca di avvicinarsi nel parziale, senza successo. Con questo risultato la squadra di Montero non riesce a replicare al successo del Frosinone , che resta primo: bianconeri a -2, a quota 17. Il Bologna sale invece a 13.

Juve, primo tempo choc: il Bologna cala il poker

La gara parte subito forte, con la Juventus pericolosa con Hasa che al 1' guadagna un corner. Ma al 10' è il Bologna ad andare a bersaglio: dopo una serie di batti e ribatti in area, Ebone recupera palla e batte il portiere bianconero Scaglia a tu per tu con freddezza, 1-0. Immediata la reazione della Juve che, al 12' fa 1-1: Hasa dalla destra mette in mezzo un pallone che attraversa tutto lo specchio e trova, sul secondo palo, la scivolata di Mancini che devia in gol. Al 18' il parziale cambia nuovamente: Urbanski recupera il pallone, serve Pyythia che dapprima fraseggia con Ebone, poi batte Scaglia da distanza ravvicinata, 2-1. La Juve va a caccia del nuovo pari con Turco e Nonge, il Bologna cala il tris al 34': Corazza, ricevuta palla da Mazia, pennella con il destro un tiro a girare che si insacca all'incrocio dei pali dove Scaglia non può arrivare, 3-1. Poker al 38': sugli sviluppi di un corner guadagnato da Mazia, Amey svetta di testa e la mette in rete. La Juve reagisce con Turco: Bagnolini c'è e si va all'intervallo sul 4-1.

Nella ripresa Mbangula-gol, ma non basta

Nella ripresa, ci prova subito Mancini, ma il pari arriva all'11' quando Mbangula, servito da Mancini, spedisce la palla all'angolino alto dal limite. I bianconeri cercano di avvicinarsi nel punteggio, dapprima con una conclusione di Doratiotto dalla distanza, poi con un colpo di testa di Rouhi su calcio d'angolo, sulla quale è pronto Bagnolini. Ma il Bologna non sta a guardare e cerca un nuovo allungo con Mmaee e, soprattutto, con Mazia che al 33' trova pronto Scaglia a dirgli di no. Ultimi squilli bianconeri: al 40' Bagnolini devia in corner su Yildiz, un minuto dopo Dellavalle, servito da Yildiz, conclude a rete ma trova il salvataggio sulla linea di Corazza; infine, in pieno recupero, Bagnolini ancora una volta decisivo su Strijdonck.