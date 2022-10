Primavera, Yildiz show: la Juventus strapazza il Cagliari 6-0 ed è prima

Ciclone Juventus, i bianconeri ne fanno 6: Cagliari annichilito

La Juventus di Montero parte subito forte: al 1' Rouhi suggerisce per Anghelè che, davanti a Lolic, prende il palo. Il vantaggio bianconero arriva poco dopo: assist di Yildiz per Hasa che dal limite piazza il tiro che sorprende il portiere del Cagliari: 1-0. La super partenza della Juve viene suggellata dal radoppio al 10': Rouhi approfitta di una disattenzione difensiva di Zallu e confeziona un pallone invitante per Anghelè che controlla e insacca in rete. La Juventus non si ferma e al 17' trova il tris: Yildiz subisce un fallo in area di rigore, dopo qualche secondo viene assegnato il penalty in favore dei bianconeri. Dal dischetto realizza Huijsen ed è 3-0 Juventus. Cagliari frastornato, inizio disastroso dei ragazzi di Filippi. Al 22' occasione Juve con Turco che incrocia sul secondo palo il cross di Rouhi ma non trova di poco la porta. Il poker dei bianconeri è servito: al 30' Yildiz in ripartenza supera la difesa rossoblù e, davanti a Lolic, scarica sotto la traversa. Al 45' la conclusione a diro di Mbangula termina fuori di un metro. Nella ripresa Turco prova il mancino dal limite, pallone di poco alto sulla traversa. Al 12' sussulto del Cagliari con il tentativo di Vinciguerra: reattivo Daffara. Al 29' la punizione di Doratiotto dai 20 metri si stampa sul palo a Lolic battuto. Juve vicinissima al quinto gol. Al 36' c'è gloria anche per Turco in questo pomeriggio strabiliante per la Juventus: i bianconeri ripartono in contropiede, assist di Anghelè per Turco che, con un mancino piazzato, supera Lolic. Al 45' arriva il 6-0 con la rete di Mbangula, bravo a saltare due avversari in area e ad incrociare con il destro.